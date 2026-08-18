Resmî Gazete'nin 18 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanan 7593 sayılı kanunla, çocuk adalet sisteminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Son dönemde ülke genelinde yaşanan ağır şiddet olaylarının ardından hazırlanan düzenleme, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinde, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetlerinin yanı sıra Şanlıurfa Siverek ile Kahramanmaraş'taki okullarda art arda yaşanan silahlı saldırılar etkili oldu. Toplam dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı bu saldırıların ardından, TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonu okul güvenliği ve çocukların silaha erişimi konularını mercek altına aldı.

HAPİS CEZALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni kanun kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde yer alan ceza süreleri yukarı çekildi. Ceza sorumluluğu bulunan 12-15 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçların cezası 13 yıldan 18 yıla, müebbet gerektiren suçların cezası ise 10 yıldan 12 yıla yükseltildi. Diğer suçlardaki üst sınır da 7 yıldan 9 yıla çıkarıldı.

15-18 yaş aralığındaki çocuklarda ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası 15 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda, failin amacı ve geçmiş sabıka durumu göz önünde bulundurularak mevcut yaş indirimi hükümlerinin uygulanmaması yönünde karar verilebilecek. Ayrıca 15 yaşından küçük çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu hale getirildi.

18 YAŞ ALTINA BIÇAK SATIŞI YASAKLANDI

Günlük hayatta şiddet olaylarını önlemek amacıyla, 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici ve bereleyici aletin 18 yaşından küçüklere satılması yasaklandı. İnternet üzerinden yapılan mesafeli satışları da kapsayan bu yasağa uymayanlara 5 bin lira, aletlerin niteliği veya sayısının vahim olması durumunda ise 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

AİLELERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELER GETİRİYOR?

Kanun, ebeveynler ve yetişkinler için de ciddi sorumluluklar barındırıyor. Ateşli silahını gerekli özeni göstermeden muhafaza edip bir çocuğun eline geçmesine neden olan kişiler, eylem daha ağır bir suç oluşturmuyorsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ayrıca dijital risk altında olduğu tespit edilen çocukların kullandığı cihazlar ve platformlar, 3 aydan 2 yıla kadar kurum denetimine açılabilecek.

Çocukları suça iten faktörlerin engellenmesi amacıyla sosyal hizmetler, kütüphane çalışmaları ve çevre temizliği gibi yeni koruyucu tedbirler sisteme eklendi. Düzenlemeyle birlikte mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi de değiştirilerek, bundan sonraki süreçte "adli süreçteki çocuk" tanımlamasının kullanılmasına karar verildi.