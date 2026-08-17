Galatasaray'da transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcunun adı Premier Lig ekipleriyle anılırken, Everton'ın sarı-kırmızılı kulüple temas kurduğu öne sürüldü.

EVERTON'DAN 40 MİLYON EUROLUK PAKET İDDİASI

Transfer iddiasına göre Everton, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sözlü olarak 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren bir paket iletti. Toplam 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek önerinin şu aşamada resmi ve yazılı bir teklife dönüşmediği belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminin ise transfer görüşmelerinin başlaması için Everton'dan resmi teklif beklediği ifade ediliyor. Taraflar arasında şu ana kadar tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor.

TOTTENHAM DA BARIŞ ALPER'İ TAKİP EDİYOR

Barış Alper Yılmaz'ı takip eden İngiliz kulüpleri arasında Tottenham'ın da bulunduğu öne sürülüyor. Ancak Tottenham'ın Galatasaray'a resmi teklif yaptığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

26 yaşındaki futbolcunun çok sayıda hücum pozisyonunda görev yapabilmesi, Premier Lig kulüplerinin ilgisini artıran özellikleri arasında gösteriliyor.

49 MAÇTA 12 GOL, 14 ASİST

Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla dört kulvarda toplam 49 resmi karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 12 gol attı ve 14 asist yaptı.

Sezon sonunda kendi performansını değerlendiren Barış Alper, hedefinin 30 gole doğrudan katkı olduğunu açıklamıştı. Milli oyuncu, bu rakama ulaşamadığı için üzgün olduğunu ancak takımın hedeflerinin öncelikli olduğunu söylemişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Mayıs 2026 güncellemesinde milli futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Everton cephesinden konuşulan 40 milyon Euro'luk paket resmi teklife dönüşürse transferde asıl süreç başlayacak. Galatasaray'ın vereceği kararın yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig seçeneğine yaklaşımı da görüşmelerin seyrini belirleyecek.