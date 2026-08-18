AK Parti Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın oğlu Enes Yediyıldız ile Zübeydenur'un düğünü için hazırlanan davetiye, kullanılan fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Davetiye tasarımında gelin ve damadın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yerine damat Enes Yediyıldız ile babası Kamil Yediyıldız'ın yan yana olduğu kare kullanıldı. Davetiyede Zübeydenur'un fotoğrafının bulunmaması, paylaşımın ardından sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

DAVETİYEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kamil Yediyıldız, düğün davetiyesini kendi sosyal medya hesabından yayımlayarak hemşehrilerini ve dostlarını törene davet etti. Yediyıldız, yoğunluk nedeniyle davetiyeyi bizzat ulaştıramadığı kişilere de paylaşım üzerinden seslendi.

Yediyıldız paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, hayatımızın en anlamlı ve en güzel günlerinden birini yaşarken, bu mutluluğumuzu siz kıymetli hemşehrilerimiz ve gönül dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evlatlarımız Enes ve Zübeydenur’un yuva kuracağı bu özel günümüzde, sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır" ifadelerini kullandı.

BU PAYLAŞIMIMIZI DAVET OLARAK KABUL EDİN

Davetini ulaştıramadığı kişilerden anlayış isteyen Yediyıldız, mesajının devamında, "Yoğunluk içerisinde davetimizi bizzat ulaştıramadığımız, arayamadığımız veya sehven unuttuğumuz kıymetli dostlarımızın affına sığınıyor, bu paylaşımımızı gönülden yapılmış bir davet olarak kabul etmelerini özellikle rica ediyorum" dedi.

Erzenoğlu Düğün Salonu'ndaki organizasyon için hazırlanan davetiyede baba-oğul fotoğrafının tercih edilmesi ve gelinin fotoğrafına yer verilmemesi, davetiyenin sosyal medyada yayılmasının ardından tartışılan ayrıntı oldu.