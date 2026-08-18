Elazığ’da gece saatlerinde ağıldan gelen sesleri kurt sanarak av tüfeğiyle ateş açan 61 yaşındaki M.K., 51 yaşındaki eşi Hasret Kuş’un ölümüne neden oldu.

Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtların girdiğini fark eden M.K., yeni bir saldırıyı önlemek amacıyla gece saatlerinde av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

Gece ilerleyen saatlerde ağıldan sesler geldiğini duyan M.K., kurtların yeniden geldiğini düşünerek sesin geldiği yöne doğru ateş etti. Silah sesinin ardından ağıldan vurulma sesi geldiğini fark eden M.K., kontrol etmek için içeri girdi.

M.K., ağılda eşi Hasret Kuş’u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasret Kuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kuş’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini kurt zannederek yanlışlıkla vurduğu değerlendirilen M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.