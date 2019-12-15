Filede net galibiyet

75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, kırmızı beyazlı temsilcimiz 25-15, 25-14, 24-26 ve 25-10'luk setlerle 3-1 kazandı. Lige çok iyi başlayan ancak ilk haftalarda aldığı yenilgilerle düşüş yaşayan temsilcimiz, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle çıtayı yükseltmeye başladı. 3-1 kazanılan Bigadiç Belediyespor maçının ardından konuşan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Takımımız son haftalarda yükselişe geçti. Bigadiç maçında da üstün bir performans sergileyerek kazanmasını bildiler. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutlarım" dedi.