Filede net galibiyet
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 10. hafta maçında Bigadiç Belediyespor'u ağırladı
SPOR 15.12.2019, 17:56
75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, kırmızı beyazlı temsilcimiz 25-15, 25-14, 24-26 ve 25-10'luk setlerle 3-1 kazandı. Lige çok iyi başlayan ancak ilk haftalarda aldığı yenilgilerle düşüş yaşayan temsilcimiz, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle çıtayı yükseltmeye başladı. 3-1 kazanılan Bigadiç Belediyespor maçının ardından konuşan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Takımımız son haftalarda yükselişe geçti. Bigadiç maçında da üstün bir performans sergileyerek kazanmasını bildiler. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutlarım" dedi.
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