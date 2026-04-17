İstanbul’da sosyal medyada paylaşılan Türk bayrağının yakıldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, benzer içeriklerin dijital platformlarda yayılması yeniden tartışma konusu oldu.

SİBER İNCELEMEYLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı mesajlaşma grupları ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen incelemelerde, görüntüleri paylaşan kişinin I.N.B. (15) olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN EĞİTİM KARARI

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, çocuk yaştaki şüpheli hakkında dikkat çeken bir karara da imza attı.

Buna göre I.N.B.’nin 8 hafta boyunca haftada iki gün “milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi” almasına hükmedildi.

Bu tür olaylar, toplumsal hassasiyetler ve kamu düzeni açısından yakından takip ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin gençler üzerindeki etkisi ve denetimi, aileler ve yerel yöneticiler için önemli bir gündem başlığı olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, çocukların dijital platformlarda karşılaştığı içeriklere karşı aile içi iletişim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.