Türkiye genelinde milyonlarca takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen adli süreç, şok bir kararla sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basılan operasyon, fenomenin demir parmaklıklar ardına gönderilmesiyle noktalandı. Alanya’daki sosyal medya kullanıcılarının ve gençlerin de yakından tanıdığı ismin tutuklanması, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı.

GECEYİ EMNİYETTE GEÇİRDİ

Yargı makamlarını harekete geçiren süreç, Mika Raun Can hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamalarıyla soruşturma açılmasıyla başladı. Emniyet güçleri tarafından dün gözaltına alınan fenomen, ilk sorgusu ve yasal işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gece boyu nezarethanede tutulan Raun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

UYUŞTURUCUYU KOLAYLAŞTIRMA SUÇLAMASI

Adliyedeki süreç gerilimli anlara sahne oldu. Savcılık makamında ifadesi alınan Mika Raun Can, dosyadaki deliller ışığında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık, fenomenin eylemlerinin uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kolaylaştırdığı gerekçesiyle serbest kalmasına itiraz etti. Hakim karşısına çıkan Raun hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" suçunu sabit gören mahkeme, ünlü fenomenin tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Mika Raun Can cezaevine gönderildi.