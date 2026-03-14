Anadolu Otoyolu’nun Kızılcahamam kesiminde şehirlerarası yolcu otobüsü ile bir çekici çarpıştı. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti.

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından otobüste bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtilirken, kazaya ilişkin ayrıntılar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Şehirlerarası yolcu taşımacılığını ilgilendiren bu tür kazalar, Antalya ve Alanya hattında sık kullanılan uzun yol güzergâhları nedeniyle bölgede de dikkatle takip ediliyor.