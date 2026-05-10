Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. DHA’nın servis ettiği bilgiye göre, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

ANTALYA ADLİYESİ’NE GETİRİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Böcek, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında yaşanan gelişme kent gündeminde geniş yankı uyandırdı.

5 TEMMUZ’DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

OĞLU DA ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Aynı dosya kapsamında adı geçen Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de daha önce etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı soruşturma kapsamında Gökhan Böcek’in 2 Mayıs tarihinde ifade verdiği belirtilmişti.

Soruşturmadaki yeni ifadelerin dosyanın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.