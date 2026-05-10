​Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu süreçte Anneler Günü’ne özel duygusal bir mesaj yayımlayarak, "Asla pes etmeyeceğim, çünkü sen bana vazgeçmemeyi öğrettin" dedi.​ Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı Anneler Günü mesajıyla takipçilerini duygulandırdı. Vefat eden annesine olan özlemini dile getiren Böcek, içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen mücadele kararlılığının altını çizdi.

​"MÜCADELE ETMEYİ SENDEN ÖĞRENDİM"

​Annesinin kendisine hayat boyu ışık olduğunu belirten Böcek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

​"Bazı yokluklar insanın içinde hiç dinmeyen bir özlem olur… Ben sabretmeyi ve mücadele etmeyi en çok senden öğrendim canım annem. Hayatım boyunca bana güç oldun, umut oldun, dualarınla yolumu aydınlattın."

​"Asla Pes Etmeyeceğim"

​Mesajının devamında mevcut durumuna atıfta bulunan Böcek, annesinden aldığı "vazgeçmeme" mirasını sürdüreceğini vurgulayarak, "Ben de bugün, hangi şart altında olursam olayım; asla pes etmeyeceğim. Çünkü sen bana vazgeçmemeyi öğrettin. Mekanın cennet olsun canım annem," dedi.

​Böcek, mesajını tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sonlandırdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı.

Kaynak: Haber Merkezi