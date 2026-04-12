Ege bölgesi bugün akşam saatlerinde sallandı. Kütahya Simav merkezli gerçekleşen deprem saat 17.31 sularında herkesi sokağa döktü. Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4,9 olarak ölçerken AFAD verileri 4,8 olarak geçti. Deprem o kadar net hissedildi ki sadece Kütahya değil; Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te yaşayanlar da avizelerin sallanmasıyla kendini dışarı attı.

Pazardan dönenlerin, evde akşam yemeği hazırlığında olanların bir anda sarsıntıyla duraksadığı o anlar kısa süreli bir korkuya neden oldu. Simav depremi sonrası bölgede yaşayanlar telefonlara sarılarak yakınlarından haber almaya çalışıyor. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha şiddetli hissettiklerini söylüyorlar.

Depremin üzerinden çok geçmeden saat 17.42’de bu sefer 3,7 büyüklüğünde bir artçı daha geldi. Bu artçı sarsıntı zaten tedirgin olan bölge halkının eve girmesini biraz daha zorlaştırdı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK BİLGİLER

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin merkez üssünün Yemişli köyü olduğunu belirterek saha çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Vali Işın, şu ana kadar kendilerine ulaşan kötü bir haber olmadığını, can kaybı veya ciddi bir hasar bilgisinin intikal etmediğini paylaştı. Simav Belediye Başkanı Kübra Telek Aktulun da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak ilçedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise havanın soğumasıyla birlikte tedbirli davranmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar market önlerinde beklerken, bazıları da araçlarına binerek açık alanlara yöneldi.

Aslında bu bölgede depremlere alışığız ama her seferinde aynı korku oluyor işte.

AFAD ekipleri bölgede tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Valilik ve belediye ekiplerinin teyakkuz hali devam ederken, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.