Kütahya’da akşam saatlerinde yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem 17.31’de 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

İlk sarsıntının ardından 17.42’de 3.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Depremler özellikle kent merkezi ve çevresinde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.