UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele edecek 36 takım, UEFA katsayılarına göre dört torbaya ayrılırken, yapılan kura sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri de netleşti.

Yeni format kapsamında her takım lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Takımlar bu maçların 4’ünü kendi sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe’yi lig aşamasında İngiltere, İspanya, İtalya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya’dan rakipler bekliyor.

Sarı-lacivertlilerin rakipleri şöyle:

Atletico Madrid (Deplasman)

Liverpool

Aston Villa (Deplasman)

Roma

Shakhtar Donetsk (Deplasman)

Villarreal

Slavia Prag

LASK (Deplasman)

Fenerbahçe özellikle Liverpool, Atletico Madrid, Aston Villa ve Roma gibi Avrupa futbolunun güçlü ekipleri karşısında önemli sınavlar verecek.

GALATASARAY DEVLERLE EŞLEŞTİ

Galatasaray’ın kura sonucunda karşılaşacağı 8 takım da belli oldu. Sarı-kırmızılılar Barcelona’yı sahasında ağırlarken, son yılların Avrupa’daki güçlü ekiplerinden PSG ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray’ın rakipleri şöyle:

Barcelona

PSG (Deplasman)

Aston Villa

Sporting (Deplasman)

Feyenoord

Lille (Deplasman)

Stuttgart

AEK (Deplasman)

Sarı-kırmızılıların özellikle Barcelona ve PSG karşılaşmaları kura çekiminin ardından öne çıkan mücadeleler arasında yer aldı.

HER TAKIM 8 MAÇA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi'nin lig formatında 36 takım mücadele edecek. Her takım dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşirken toplam 8 karşılaşma oynayacak.

Takımların dört karşılaşması iç sahada, diğer dört karşılaşması ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından oluşacak sıralama, ekiplerin turnuvadaki yollarının nasıl devam edeceğini belirleyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşılaşmalarının tarihleri ise UEFA tarafından açıklanacak ayrıntılı fikstürle kesinleşecek.