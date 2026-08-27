RUS milyarder Alexander Svetakov’a ait olduğu belirtilen Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki “Cloudbreak” adlı mega yat, sabah saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarına geldi. Dev yat, büyüklüğü ve dikkat çekici tasarımıyla sahilde bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Yaklaşık bir ay önce Fethiye’de de görülen mega yatın Kuşadası açıklarında ne kadar süre kalacağı henüz bilinmiyor. Yatta Svetakov’un bulunup bulunmadığı ve yolcuların kimler olduğu konusunda da bilgi edinilemedi.

250 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Almanya’da 2016 yılında inşa edilen Cloudbreak’in yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. 72 metre uzunluğundaki yat, aynı anda 12 misafiri ağırlayabiliyor.

Toplam 26 kişilik mürettebatla hizmet veren mega yat, sahip olduğu imkanlarla da adeta deniz üzerindeki lüks bir oteli andırıyor.

HELİKOPTER PİSTİNDEN SİNEMA SALONUNA

Mega yatta helikopter pisti, spor salonu, yüzme havuzu, sauna, masaj odası ve sinema salonu gibi çok sayıda bölüm bulunuyor. Uzun süreli deniz yolculukları için tasarlanan yatın geniş yaşam alanları da dikkat çekiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Cloudbreak daha önce dünyaca ünlü isimlerle de gündeme geldi. Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi yıldızların geçmiş yıllarda mega yatta misafir edildiği belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce Fethiye açıklarında görülen 72 metrelik yatın bu kez Kuşadası’na gelmesi, Ege kıyılarında ilgi odağı oldu.