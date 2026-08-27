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Olayın çıkış nedeni ve yaşanan kavganın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.

Polis ekipleri tarafından yakalanan A.H. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan A.H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede araştırma yapan ekipler, 16 yaşındaki A.H.’yi olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tespit etti.

Hastanede tedavisi süren H.E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 15 yaşındaki H.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede bulunanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında A.H., yanında bulunan falçatayla H.E.K.’yi kolundan yaraladı. H.E.K. aldığı darbe sonucu yaralanırken, A.H. ise olayın hemen ardından bölgeden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, A.H. ile arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İki genç kız arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

KONYA’da iki genç kız arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 16 yaşındaki A.H., 15 yaşındaki kız arkadaşı H.E.K.’yi falçatayla yaraladı. Yaralı genç kız hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan A.H. kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı.

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