KONYA’da iki genç kız arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 16 yaşındaki A.H., 15 yaşındaki kız arkadaşı H.E.K.’yi falçatayla yaraladı. Yaralı genç kız hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan A.H. kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi.
KISKANÇLIK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, A.H. ile arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İki genç kız arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında A.H., yanında bulunan falçatayla H.E.K.’yi kolundan yaraladı. H.E.K. aldığı darbe sonucu yaralanırken, A.H. ise olayın hemen ardından bölgeden kaçtı.
Çevrede bulunanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 15 yaşındaki H.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren H.E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
POLİS KAÇAN A.H.’NİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan A.H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede araştırma yapan ekipler, 16 yaşındaki A.H.’yi olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tespit etti.
Polis ekipleri tarafından yakalanan A.H. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Olayın çıkış nedeni ve yaşanan kavganın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.