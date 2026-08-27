SİVAS’ta motosiklet ile kamyonun karıştığı trafik kazası genç bir sürücünün hayatına mal oldu. Sivas-Ankara kara yolunda seyir halinde olan 19 yaşındaki Baturalp Akyüz’ün kullandığı motosiklet, Karşıyaka Kavşağı’nda kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin tüm kontrollerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki Karşıyaka Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

ÇARPIŞMAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Motosikletin kamyona çarpmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Baturalp Akyüz’ün durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde 19 yaşındaki Akyüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Genç sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından kaza bölgesinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenebilmesi amacıyla motosiklet ve kamyonun bulunduğu noktada inceleme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet savcısına da kazayla ilgili bilgi verildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Baturalp Akyüz’ün cenazesi bulunduğu yerden alınarak morga götürüldü.

19 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Baturalp Akyüz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik işlemler için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Henüz 19 yaşında olan Akyüz’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kaza sonrası olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Kazaya karışan kamyonun 61 yaşındaki sürücüsü M.K. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin, motosikletin kamyona hangi şartlarda çarptığının ve kazaya neden olan etkenlerin belirlenmesine yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.