ZİRAAT Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura sonucunda kupanın ilk turunda mücadele edecek takımların rakipleri netleşti.
Bu sezon profesyonel takımı bulunmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ile TFF 3. Lig’de mücadele edecek 20 takımın yer aldığı ilk turda toplam 40 ekip mücadele edecek.
MAÇLAR 15-17 EYLÜL’DE
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelelerin ardından rakiplerini mağlup eden 20 takım adını 2. eleme turuna yazdıracak.
Karşılaşmaların Atv, A2 ve A Spor ekranlarından yayınlanacağı belirtildi.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR EŞLEŞMELERİ
Galata Spor - Yalova FK 77 Spor Kulübü
İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.
Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor
Altay - Söke 1907 Spor Kulübü
Bucaspor 1928 - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.
Karaman Futbol Kulübü - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. - Bucak Belediye Oğuzhanspor
Osmaneli Spor - Eskişehir Anadoluspor
Kırıkkale FK Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir FSK
1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor
Çankırıgücü SK - Amasyaspor FK
Sinopspor - Arıt Kayadibi Spor
Tokat Bld. - Keşapspor
Orduspor 1967 - Torul Bld.
Adanaspor - Yeni Malatyaspor
Birlikgücü - Kahta 02 Spor
Dersimspor - Gelecek Siirt 56
Cizre Bld. - Hakkari Zap
Gölespor - Kars 36 Spor
Bayburtspor - Borçkaspor
ANTALYA TEMSİLCİSİNİN RAKİBİ KARAMAN FK
Kurada Antalya’yı ilgilendiren eşleşmelerden biri de Karaman Futbol Kulübü ile Kepez Spor Futbol A.Ş. arasında oluştu. Kepez temsilcisi, kupada yoluna devam edebilmek için deplasmanda Karaman Futbol Kulübü karşısında mücadele edecek.
Ayrıca Burdur temsilcisi Bucak Belediye Oğuzhanspor, ilk turda Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda kazanan ekipler kupada bir üst tura yükselecek.