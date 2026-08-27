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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Osman Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, dün İstasyon Caddesi’nde tespit edilerek yakalandı.

Osman Ç., henüz bilinmeyen nedenle Savun’a sopayla saldırdı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan işletmeci için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Söke ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Ç., elinde sopayla Emrah Savun’un işlettiği kafeye geldi.

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