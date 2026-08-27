AYDIN’ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerinde sopalı saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Savun hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli Osman Ç. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Söke ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Ç., elinde sopayla Emrah Savun’un işlettiği kafeye geldi.
SOPAYLA BAŞINA VURDU
Osman Ç., henüz bilinmeyen nedenle Savun’a sopayla saldırdı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan işletmeci için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Savun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede başındaki yaraya dikiş atılan Savun, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ İSTASYON CADDESİ’NDE YAKALANDI
Saldırının ardından olay yerinden kaçan Osman Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, dün İstasyon Caddesi’nde tespit edilerek yakalandı.
Gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.