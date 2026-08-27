Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon engelini aşarak uzun süredir devam eden Devler Ligi özlemine son verdi. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Fransa'daki rövanşı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına yükseldi. UEFA kayıtlarına göre Fenerbahçe böylece 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek ana aşamaya katılmayı başardı.

FRANSA'DAKİ GALİBİYET 18 YILLIK BEKLEYİŞİ BİTİRDİ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe için Lyon karşılaşması yalnızca bir play-off mücadelesi değil, kulübün Avrupa arenasındaki uzun bekleyişini sona erdiren kritik bir eşik oldu. Sarı-lacivertliler, Lyon karşısındaki galibiyetle aynı zamanda Fransız ekiplerine karşı oynadığı iki ayaklı Avrupa kupası eşleşmelerinde ilk kez tur atlamayı başardı. Fenerbahçe'nin Lyon maçı sonrasındaki transfer gelişmesini daha önce aktarmıştık. Play-off turunu geçen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KULÜPLER İÇİN BÜYÜK GELİR KAPISI

Sportif başarının yanında organizasyona katılımın ekonomik karşılığı da Fenerbahçe açısından önemli bir kazanım oluşturdu. Kaynakta yer alan hesaplamaya göre sarı-lacivertli kulüp 18 milyon 620 bin euroluk katılım payına hak kazanırken, katsayı ve diğer gelir kalemleriyle birlikte toplam tutarın 31,8 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtildi. Galatasaray'ın ise aynı kapsamda 30,5 milyon euroluk gelir elde ettiği aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kulüplerin kazancı yalnızca organizasyona giriş bedelinden oluşmuyor. UEFA'nın gelir dağıtım sistemi; başlangıç ödemelerinin yanı sıra kulüplerin performansı, organizasyondaki sıralaması ve UEFA tarafından belirlenen diğer dağıtım kalemleri üzerinden şekilleniyor. Lig aşamasında alınacak sonuçlar da ilerleyen süreçte kulüplerin Avrupa'dan elde edeceği toplam gelirin yükselmesini sağlayabiliyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne katılım, sportif prestijin yanında kulüplerin sezonluk bütçeleri açısından da önemli bir ekonomik avantaj anlamına geliyor.

GALATASARAY'DAN SOSYAL MEDYADA GÖNDERME

Fenerbahçe cephesinde Lyon galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün sevinci yaşanırken, ezeli rakip Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı rekabeti farklı bir alana taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi temalı bir paylaşımı alıntılayarak "Gala'da sıradan bir gün daha" mesajını yayımladı. Paylaşım, Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra organizasyona dönmesinin ardından yapılması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe gönderme olarak yorumlandı.

EZELİ REKABET AVRUPA SAHNESİNE TAŞINDI

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında iki takımla temsil edilme hakkı elde etti. Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için üç transfer üzerinde görüşmelerini hızlandırdığını daha önce aktarmıştık. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı sezonda Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yer alması, iki kulüp arasındaki sportif ve ekonomik rekabetin Avrupa performansları üzerinden de takip edilmesine yol açacak.

YENİ FORMATTA 36 TAKIM MÜCADELE EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut sisteminde eski grup aşaması yerine 36 takımın yer aldığı tek bir lig tablosu uygulanıyor. Takımlar bu bölümde farklı rakiplerle karşılaşırken elde edilen sonuçlar genel sıralamayı belirliyor. Sıralamadaki konum, kulüplerin doğrudan üst tura yükselmesi veya sonraki aşama için play-off oynaması bakımından belirleyici oluyor. Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı sonuçla play-off engelini geçmesi, sarı-lacivertlileri bu 36 takımlı yarışın içine taşıdı.

Fenerbahçe açısından bundan sonraki süreçte gözler Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstüre ve Avrupa'da alınacak sonuçlara çevrilecek. Sarı-lacivertlilerin performansı hem UEFA'daki sportif yolculuğunu hem de organizasyondan elde edeceği toplam geliri doğrudan etkileyecek. Galatasaray'ın da aynı organizasyonda yer almasıyla Türk futbolunun iki büyük kulübünün Avrupa performansları sezon boyunca yakından izlenecek.