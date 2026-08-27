Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek motor sporları takvimine yönelik yeni planlamaları değerlendirdi. Bakan Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Yapılan beş yıllık sözleşme kapsamında organizasyon, 2031 sezonunun sonuna kadar Türkiye'de kalacak. Sürecin en yüksek standartlarda ilerlemesi için ilgili kurumlar arası koordinasyon ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin planlamasına başlandı.

HAZIRLIK SÜRECİNDE HANGİ KURUMLAR GÖREV ALIYOR?

Toplantıya bakanlık yetkililerinin yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve federasyon yöneticileri katıldı. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı temsilcileri de görüşmede yer aldı. İlgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecindeki iş bölümü ve Türkiye Grand Prix'sinin küresel çapta tanıtımına yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

BEŞ YILLIK ANLAŞMANIN SPOR TURİZMİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Formula 1, dünya genelinde yüz milyonlarca izleyici kitlesine sahip en büyük motor sporları organizasyonları arasında yer alıyor. 2027 ile 2031 yılları arasında yarışların kesintisiz olarak Türkiye'de yapılacak olması, ülkenin uluslararası alandaki spor turizmi potansiyeline ve küresel görünürlüğüne uzun vadeli bir zemin hazırlıyor.