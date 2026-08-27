TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi sonucunda bölge temsilcilerinin turnuva takvimi şekillendi. TFF'nin açıklamasına göre, 3. Lig 2. Grup ekibi Kepezspor, ilk turda Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Karaman'da oynanacak ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakanın galibi adını 2. Eleme Turu'na yazdıracak. Karşılaşmanın 15, 16 veya 17 Eylül 2026 tarihlerinden hangisinde oynanacağı, federasyonun ilerleyen günlerde açıklayacağı detaylı programla kesinlik kazanacak.

ALANYA TEMSİLCİLERİ KUPAYA NE ZAMAN KATILACAK?

Kupa maratonunda Alanya ve diğer Antalya takımlarının sahaya çıkacağı turlar da netlik kazandı. TFF 3. Lig'de mücadele eden Alanya 1221 FSK ile 2. Lig ekibi Serikspor, organizasyona 6-8 Ekim tarihleri arasındaki 2. Eleme Turu maçlarıyla dahil olacak. Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Antalyaspor ise kupa serüvenine 27-29

Ekim tarihlerinde oynanacak 3. Eleme Turu karşılaşmalarıyla başlayacak.

FİNAL 29 MAYIS'TA OYNANACAK

Turnuvanın ilerleyen aşamalarında 4. Eleme Turu aralık ayının ilk haftasında, son 16 turu ise 12-14

Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu, 29 Mayıs 2027'de oynanacak büyük finalin ardından belli olacak.