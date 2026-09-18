ŞOK Market’in 16-22 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyasında elektronik ve küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, ev düzenleme ürünlerinden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde seçenekler bulunuyor. Katalogda özellikle televizyon, kablosuz dikey süpürge, ankastre set ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.

ELEKTRONİK VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yayımlanan katalog bilgilerine göre Skytech 55 inç 4K QLED televizyon 18 bin 999 TL, Philips kablosuz dikey süpürge 10 bin 499 TL ve Alpina cam ankastre set 8 bin 799 TL fiyatla listeleniyor. Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 4 bin 299 TL, Arzum seramik tabanlı ütü 1.399 TL ve Braun el blenderi ise 1.999 TL fiyatla katalogda yer alıyor.

Daha düşük fiyatlı küçük ev aletleri arasında Emsan cam kettle 899 TL, çok amaçlı elektrikli tencere 699 TL ve Sinbo tost makinesi 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Böylece katalog, yüksek fiyatlı elektronik ürünlerin yanı sıra günlük mutfak ihtiyaçlarına yönelik ürünleri de kapsıyor.

EV DÜZENİ VE BANYO ÜRÜNLERİ DE KATALOGDA

ŞOK’un bu haftaki kampanyasında ev düzenleme ve banyo ürünlerine de geniş yer ayrılıyor. Mini ütü masası 499 TL, standlı 5 parçalı banyo seti 450 TL, banyo paspas seti 449 TL ve hasır organizer çeşitleri 350 TL fiyatla listeleniyor. Büyük boy bambu kapaklı sepetin fiyatı da 350 TL olarak belirtiliyor.

Temizlik ürünleri tarafında Parex yüzey temizlik seti 675 TL fiyatla katalogda bulunuyor. Çamaşır sepeti, saklama kutuları, sabunluklar ve farklı ev düzenleme ürünleri de haftanın ürün grupları arasında yer alıyor. Katalog böylece yalnızca elektronik ve elektrikli ürünlere değil, evin farklı bölümlerinde kullanılan günlük ihtiyaçlara da ağırlık veriyor.

GIDA VE MUTFAK ÜRÜNLERİ DE KAMPANYADA

16-22 Eylül dönemine ilişkin kataloglarda gıda ve mutfak kategorisinde de çeşitli kampanyalar bulunuyor. Sucuk, salam, dondurulmuş ürünler, kahve, atıştırmalıklar ve içeceklerin yanı sıra termos, cam ürünler, kavanozlar ve çeşitli mutfak gereçleri de kampanya kapsamında tüketicilere sunuluyor.

ALIŞVERİŞTEN ÖNCE STOK KONTROLÜ ÖNEMLİ

Aktüel kataloglarda duyurulan ürünlerde bulunabilirlik mağazaların stok durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle özellikle elektronik, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi talebin yoğunlaşabileceği ürünleri satın almak isteyen tüketicilerin alışveriş öncesinde ürünün bulunduğu mağazayı ve güncel satış koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor. Katalog fiyatı ile alışveriş sırasında karşılaşılan fiyat arasında farklılık görülmesi halinde mağazadaki güncel etiket ve kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

KAMPANYA 22 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

ŞOK’un söz konusu aktüel ürün kampanyası 16 Eylül’de başladı ve katalogda belirtilen ürünler 22 Eylül 2026’ya kadar satışta olacak. Kampanyalı ürünlerin tamamının her mağazada aynı stok seviyesinde bulunması garanti edilmediğinden, ürünler bazı noktalarda kampanya bitiş tarihinden önce tükenebiliyor. Tüketicilerin özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde satın alma kararı vermeden önce model, teknik özellik, garanti koşulları ve fiyat karşılaştırması yapması da önem taşıyor.