BİM’in 18 Eylül 2026 Cuma günü satışa sunduğu aktüel ürünlerde mutfak, züccaciye, ev düzenleme ve tekstil ürünleri öne çıktı. Katalogda farklı bütçelere yönelik küçük mutfak gereçlerinden yemek takımlarına, saklama ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün grubu yer alıyor. BİM’in resmi bilgilendirmesine göre aktüel ürünler sürekli stokta tutulan ürünlerden farklı olarak belirli dönemlerde ve sınırlı sayıda mağazalara geliyor.

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE DÜDÜKLÜ TENCERE ÖNE ÇIKIYOR

Kataloğun yüksek fiyatlı mutfak ürünlerinden biri Emsan Vera 6 litrelik düdüklü tencere oldu. 304 paslanmaz çelik olarak belirtilen ürün 2 bin 650 TL fiyatla listelendi. Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı ise 1.650 TL’den satışa çıktı. Yemek takımının 6 servis tabağı, 6 çukur tabak ve 6 kaseden oluştuğu katalog bilgilerinde yer aldı.

Mutfak bölümünde ayrıca Emsan çaydanlık 1.290 TL, 18 parça çatal-kaşık-bıçak takımı 1.490 TL ve kapaklı çelik sahan 699 TL fiyatla yer alıyor. Chef’s sahan 279 TL, kapaklı kavurma sacı 579 TL, Bonera tava ve sahan seti ise 449 TL olarak listeleniyor. Böylece katalogda tek parça mutfak gereçlerinin yanında takım halinde satılan ürünlere de yer verilmiş durumda.

BAMBU MUTFAK ÜRÜNLERİ 35 TL'DEN BAŞLIYOR

18 Eylül kataloğunda bambu ve ahşap görünümlü mutfak ürünleri de ayrı bir yer tutuyor. Tek fiyatla satışa sunulan bambu mutfak gereçleri 35 TL olurken, bambu peçetelik, yağlık ve sirkelik organizeri 199 TL olarak listelendi. Yaklaşık 27x13x2 santimetre ölçülerindeki, iki bıçaklı Bambu Peynir Tahtası Seti 149 TL, ahşap görünümlü standlı saklama kutusu ise 159 TL fiyat etiketi taşıyor.

SAKLAMA KAPLARI VE ORGANİZERLER RAFLARDA

Mutfakta düzen sağlamaya yönelik ürünlerde farklı ölçü ve kullanım seçenekleri bulunuyor. Kapaklı buzdolabı organizerlerinin farklı ölçülerdeki modelleri 159 TL, 169 TL ve 179 TL olarak sıralanıyor. Cam saklama ürünlerinde ise LAV kilitli cam saklama kaplarının 400 cc modeli 89 TL, 800 cc modeli 119 TL, 1200 cc modeli 139 TL ve 1900 cc modeli 179 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Bu ürünlerde satın alma öncesinde dolap veya buzdolabındaki kullanılacak alanın ölçülmesi, ihtiyaca uygun boyutun seçilmesini kolaylaştırabilir.

EV TEKSTİLİ VE ÇAMAŞIR ÜRÜNLERİ DE KATALOĞA GİRDİ

Aktüel ürünler yalnızca mutfakla sınırlı değil. Kadın ve erkek terlik çeşitleri 69 TL, çamaşır yıkama filesi 29 TL, fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 49 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ev tekstili tarafında jüt yuvarlak çamaşır sepeti 249 TL, su emici paspas 99 TL, kurulama bezi 69 TL, silikon yastık 149 TL ve keten görünümlü dolgulu kırlent 99 TL olarak listeleniyor.

AKTÜEL ÜRÜNLER NASIL SATILIYOR?

BİM’in resmi açıklamasına göre “aktüel ürünler”, mağazalarda sürekli bulundurulan standart ürünlerden farklı olarak haftanın belirli günlerinde satışa çıkarılıyor. Şirket, bu ürünlerin her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulduğunu ve sınırlı stok nedeniyle kısa sürede tükenebildiğini belirtiyor. Bazı ürünler mağazaların yanı sıra BİM’in uygulaması üzerinden de satışa sunulabiliyor. Bu nedenle katalogda görülen bir ürünün her mağazada aynı anda bulunacağı varsayımıyla hareket edilmemesi gerekiyor.

STOK DURUMU MAĞAZAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

BİM, aktüel ürünlerde sınırlı stok uygulamasının stokları verimli yönetmek ve sonraki haftalarda yeni ürünlere yer açmak amacıyla kullanıldığını açıklıyor. Şirketin internet sitesindeki kullanım şartlarında da mağazada uygulanan güncel fiyatların ve mevcut stokların esas olduğu belirtiliyor. Bu nedenle özellikle yoğun talep görebilecek düdüklü tencere, yemek takımı, organizer ve benzeri ürünleri almak isteyen tüketicilerin ürünün bulunduğu mağazadaki güncel fiyat ve stok bilgisini dikkate alması önem taşıyor.

ALIŞVERİŞTE FİŞİ SAKLAMAK ÖNEMLİ

Aktüel ürün satın alan tüketiciler açısından ürünün ölçüsü, malzemesi, parça sayısı ve kullanım amacının alışveriş öncesinde kontrol edilmesi sonradan yaşanabilecek sorunları azaltabilir. BİM’in resmi sıkça sorulan sorular bölümünde, müşterilerin satın aldıkları ürünleri fişleri ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerde kart slipleriyle birlikte en yakın mağazaya başvurarak iade edebilecekleri belirtiliyor. Bu nedenle özellikle yüksek fiyatlı mutfak ve ev ürünlerinde alışveriş belgesinin saklanması önem taşıyor.