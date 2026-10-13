Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıklarının ortak hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle elektrikli skuter işletmelerinin sahada bulunduracağı araç sayılarına standart getirilirken, kural ihlalleri için ağır yaptırımlar belirlendi.

Düzenlemeye göre firmalar, izin aldıkları bölgelerdeki araç sayılarını mevsimsel oranlarda tutmak zorunda. Mart ile ekim ayları arasındaki dönemde, izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inin altına düşülmesi veya yüzde 130'unun üzerine çıkılması yasaklandı. Kasım ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde ise alt sınır yüzde 40 olarak güncellenirken, üst sınır yine yüzde 130'da sabit bırakıldı.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Belirlenen oranlara uymayan işletmelere kademeli olarak idari para cezası uygulanacak. İlk ihlalde 8 bin 687 TL olan ceza tutarı, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL'ye çıkacak. Aynı kuralın üçüncü kez çiğnenmesi durumunda ise firmaya 170 bin TL ceza kesilecek ve işletmenin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulacak.

Denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan firmalara doğrudan 50 bin TL ceza verilecek. Yönetmelikteki diğer kuralların ihlali durumunda ise ihlalin türüne göre 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL tutarında yaptırım uygulanacak.

HER ARAÇ İÇİN AYRI TUTANAK DÜZENLENECEK Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birden fazla kuralın aynı anda ihlal edilmesi durumunda her bir kabahat için ayrı tutanak hazırlanacak. Özellikle sahada kural dışı park edilen veya sınırı aşan her bir skuter için ayrı ayrı idari para cezası kesilebilecek. Bu uygulama, filolarını anlık takip etmeyen ve sokaklardaki yoğunluğu yönetemeyen işletmelerin mali yükünü doğrudan artıracak. Ayrıca tüm ceza tutanaklarının elektronik ortamda hızla düzenlenebilmesine de imkan tanındı.