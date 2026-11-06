Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı neticelendirdi. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, elde edilen yeni deliller, HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve adli tıp raporları doğrultusunda 5 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

GÜZERGAH ADIM ADIM İZLENMİŞ

Hazırlanan iddianamede, olayın planlı bir şekilde organize edildiği vurgulandı. Şüphelilerden bir kısmının takım otobüsünün geçiş güzergahını adım adım takip ederek diğer zanlılara bilgi aktardığı, pusu kuran diğer şahısların ise otobüs seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtığı belirtildi.

39 KİŞİ İÇİN CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Saldırı esnasında otobüs şoförü ağır yaralanarak hayati tehlike atlatmış, kontrolden çıkan aracın devrilme riski nedeniyle araçtaki futbolcular ve teknik heyet büyük bir tehlike yaşamıştı. Savcılık, otobüste bulunan 39 kişiye dikkat çekerek, 5 şüphelinin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediğine kanaat getirdi.

9 YIL SONRA GELEN HUKUKİ SÜREÇ

Türk spor tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kayıtlara geçen ve uzun süre faili meçhul kalan saldırı, o dönem Süper Lig müsabakalarının ertelenmesine neden olmuştu. Yeni teknolojik incelemeler ve çapraz delil değerlendirmeleriyle yıllar sonra tamamlanan dosya kapsamında, yargı önüne çıkacak 5 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.