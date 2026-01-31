Tütün kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenleme, tiryakiler için çemberi iyice daraltıyor. Hükümetin gündemine aldığı ve Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, sigara yasağının kapsamı daha önce görülmemiş bir boyuta taşınıyor. Özellikle turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgeleri doğrudan etkileyecek olan bu adım, "açık alan" kavramını yeniden tanımlıyor.

AÇILIR KAPANIR ALANLARA NEŞTER

Kafe ve restoranların müşteri ağırlamak için sıklıkla kullandığı üstü açılır-kapanır sistemler ve kış bahçeleriyle ilgili kritik bir karar alındı. Artık bu bölümler "açık alan" statüsünden çıkarılarak kapalı alan muamelesi görecek. Bu düzenlemeyle birlikte, camekanlı veya tenteli alanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. Alanya gibi kafe kültürünün yaygın olduğu ilçelerde işletmeleri ve müşterileri yeni bir dönem bekliyor.

GİRİŞ KAPILARINDA 5 METRE ŞARTI

Kamu binaları, alışveriş merkezleri (AVM) ve restoran girişlerinde oluşan duman altı görüntüler tarih oluyor. Yeni taslağa göre, bu mekanların giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara içilmesine izin verilmeyecek. Vatandaşların giriş-çıkışlarda maruz kaldığı pasif içiciliği önlemeyi hedefleyen bu kural, bina önlerindeki kalabalık sigara molalarını sona erdirecek.

SAHİLLER VE PARKLARDA YENİ DÖNEM

Çocukların sağlığını korumak adına çocuk parklarında sigara içilmesi istisnasız ve tamamen yasaklanıyor. Turizmin kalbi olan sahillerde ise "dumansız hava sahası" modeli uygulanacak. Plajlarda rastgele sigara içilmesinin önüne geçilerek, sadece belirlenen özel "sigara içme bölgeleri" oluşturulacak. Hem çevre kirliliğini hem de sağlık risklerini azaltmayı amaçlayan bu hamle, tatil alışkanlıklarını kökten değiştirecek.