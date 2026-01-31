Türkiye genelinden yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı organizasyon, üç hafta boyunca Alanya’yı Türk taekwondosunun merkezlerinden biri haline getirdi. Şampiyona süreci Doğu Grubu müsabakalarının ardından Batı Grubu Gençler, Yıldızlar ve Büyükler kategorileriyle tamamlandı. Organizasyon boyunca Alanya adına öne çıkan kulüp ise Alanya Budo Spor Kulübü oldu. Kulüp, üç farklı kategoride sporcularını Türkiye Şampiyonası’na taşıyarak Alanya adına dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Gençler Kategorisinde Türkiye Şampiyonası Biletleri

Batı Grubu Gençler kategorisi müsabakalarında Alanya Budo Spor Kulübü sporcuları önemli sonuçlar elde etti. 68 kiloda mücadele eden Doruk Tekin, zorlu karşılaşmalar sonunda dokuzuncu sırada yer alarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. 55 kilo kategorisinde tatamiye çıkan İbrahim Yıldırım ise turnuvayı 12. sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası vizesi alan bir diğer sporcu oldu.

Yıldızlar Kategorisinde Alanya Temsili

26–28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Batı Grubu Yıldızlar kategorisi müsabakalarında ise Mahmutlar Halil Ülker Taekwondo Spor Kulübü sporcusu Menekşe Dönmez, derece maçlarında gösterdiği performansla öne çıktı. Menekşe Dönmez, turnuvayı yedinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Büyükler Kategorisinde Son Noktayı Ahmet Emir Tekin Koydu

Batı Grubu elemelerinin finali 30 Ocak’ta Büyükler kategorisi müsabakalarıyla yapıldı. Alanya Budo Spor Kulübü sporcusu Ahmet Emir Tekin, 80 kilo kategorisinde çıktığı müsabakalar sonucunda beşinci sırada yer alarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Büyükler kategorisindeki bu sonuç, Alanya adına elemelerin en üst düzey başarısı olarak öne çıktı.

Alanya Budo Spor Kulübü’nden Güçlü Tablo

Gençler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde üç farklı sporcu ile Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı elde eden Alanya Budo Spor Kulübü, elemeler sürecinde Alanya adına en fazla temsilci çıkaran kulüplerden biri oldu. Kulübün farklı yaş ve kilo kategorilerinde gösterdiği bu istikrarlı performans, Alanya’da yürütülen altyapı çalışmalarının somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Emeğin Adı: Merve Yazıcı Alıcı

Elde edilen bu sonuçların arkasında, Alanya’da uzun yıllardır taekwondo branşına katkı sunan Merve Yazıcı Alıcı’nın emeği dikkat çekti. Farklı kulüplerden ve kategorilerden sporcuların Türkiye Şampiyonası’na taşınması, Alanya’da sürdürülen planlı ve disiplinli çalışmaların bir sonucu olarak yorumlandı.

Büyük Organizasyon, Kalıcı Kazanım

Yaklaşık 20 gün süren ve 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu ve Batı Grubu Elemeleri’nin Alanya’da düzenlenmesi, kent sporuna önemli katkı sağladı. Organizasyon, hem sportif başarılar hem de ev sahipliği açısından Alanya’nın taekwondo branşındaki yerini güçlendiren bir süreç olarak tamamlandı.