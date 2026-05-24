Sakarya’nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olay paniğe neden oldu. Bursa’dan Ankara yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, D-100 kara yolunda motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Nuriye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.D. yönetimindeki 16 CAP 568 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

ŞOFÖR YOLCULARI SON ANDA TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün arka bölümünü sararken, yolcular büyük panik yaşadı.

Otobüste bulunan yolcuların güvenli şekilde araçtan çıkarıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından otobüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk değerlendirmelere göre yangının motor bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Otobüs firması tarafından yolcuların başka araçlarla yolculuklarına devam etmeleri için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Özellikle yaz aylarına yaklaşılırken uzun yol taşımacılığında araç bakımlarının önemi bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve yoğun kullanımın motor sistemlerinde risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.