Yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI, matematik dünyasında 90 yıldır çözülemeyen ve 1 milyon dolar ödüllü Milenyum Problemlerinden biri olan Navier-Stokes denklemlerini yeni iç modeliyle analitik olarak çözdüğünü duyurdu. Şirket, sıvı hareketlerindeki tekillikleri kanıtlayan teknik makaleyi ve doğrulama kodlarını yayımladı. Ancak bu tarihi bilimsel gelişme, rakip şirket Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge'nin projeden dışlanmaya çalışıldığı iddialarıyla uluslararası bir etik krizine dönüştü.

TechCrunch portalının aktardığına göre, New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tristan Buckmaster ve Levent Alpöge, ağustos ayında aynı problem üzerinde bağımsız çalışarak büyük bir ilerleme kaydetti. Buckmaster, durumu netleştirmek amacıyla OpenAI yönetimiyle iletişime geçti. İddiaya göre bu temasın ardından OpenAI, yeni modelini hızla devreye sokarak 5 Eylül'de kendi çözümüne ulaştı.

TÜRK MATEMATİKÇİYE SANSÜR İDDİASI

OpenAI Araştırma Yöneticisi Sébastien Bubeck, 6 Eylül'de Buckmaster'a ulaşarak ortak bir duyuru yapmayı teklif etti. Ancak Bubeck'in, rakip firmada çalışması gerekçesiyle Alpöge'nin adının araştırmadan tamamen çıkarılmasını şart koştuğu öne sürüldü. Buckmaster bu teklifi reddedince tehdit edildiğini belirterek, 8 Eylül'de kendi kanıtlarını bağımsız olarak yayımladı ve OpenAI yönetimini etik dışı rekabet yürütmekle suçladı.

YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ İÇİN NE KADAR GÜÇ HARCANDI?

OpenAI'ın problemi çözmek için kullandığı altyapı, modern yapay zeka araştırmalarının ulaştığı devasa maliyeti ve veri işleme kapasitesini gözler önüne seriyor. Şirket açıklamasına göre, internetin önbelleğe alınmış kopyasını okuyabilen 10 bin yapay zeka ajanı, 88 saat boyunca aralıksız çalıştı. Bu süreçte ajanlar kendi aralarında 4,9 milyon mesaj gönderdi ve 300 milyar simge işledi. Mevcut tarifelerle bu hesaplama gücünün maliyetinin 22,5 milyon doları bulduğu belirtildi.

Tartışmaların odağındaki Levent Alpöge, Harvard ve Princeton üniversitelerindeki eğitiminin ardından 2015'te Morgan Prize ödülünü kazanmış tanınmış bir matematikçi olarak çalışmalarını Anthropic bünyesinde sürdürüyor. OpenAI ise ulaştığı sonuca rağmen Clay Matematik Enstitüsü'nün belirlediği 1 milyon dolarlık ödülü talep etmeyeceğini ve kendi kanıtlarının Buckmaster-Alpöge ikilisinin yönteminden teknik olarak farklı olduğunu bildirdi.