OLAY, saat 06.00 sıralarında Serik Belediye binası önünde meydana geldi. Ş.D., motosikletiyle önüne geldiği belediye binasına, yanında bulunan av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Binanın giriş kapısı, vezne bölümü ile başkanlık katındaki penceresine saçmalar isabet etti. Belediye binasında nöbet tutan 2 zabıta memuru olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli, saldırının ardından motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Ş.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Ş.D.'nin belediyeden önce de Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine aynı tüfekle 2 el ateş açtığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA