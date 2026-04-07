ANTALYA Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla başlatılan fuar, bu yıl 14'üncü kez 22-26 Nisan'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Ülke genelinde unutulmaya yüz tutmuş binlerce yöresel ürünün gün yüzüne çıkarılarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayan fuarda, bu yıl 70'den fazla kentin gıdadan el sanatlarına, tekstilden oymacılığa kadar uzanan yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri sergilenecek. Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsaların, kalkınma ajanslarının, üretici birliklerinin, belediyelerin ve kooperatiflerin katılacağı fuar, uzun soluklu işbirliklerinin de temelleri atılacak.

- YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin artmasını sağladı

Fuarın mimarı TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 81 ilin tüm yöresel zenginliğini aynı çatı altında buluşturmak için çıktıkları yolda, hem ürünlerin tanınırlığı hem de ticarileşmesi amacıyla güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Fuarın bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştığını belirten Çandır, bu yıl da şu ana kadar 70 kentin katılımının netleştiğini ama çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

YÖREX'in Türkiye'nin ilk yerli ve milli fuarı olduğunu vurgulayan Çandır, fuar ile ülke ekonomisine ve kırsal alanın kalkınmasına önemli katkı sunduklarını dile getirdi.

Fuarın, coğrafi işaretli ürün sayısının artmasını sağladığına dikkati çeken Çandır, şöyle devam etti:

"YÖREX ile Türkiye'de, kıyıda, köşede kalmış yöresel ürünlerimizi tekrar ekonomiye katmak, kırsalda insanlarımıza iş, aş olmak, özellikle kadın iş gücümüze destek sağlamak, bunları öncelikle kendi insanımıza daha sonra da dünya insanına tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık 17 yıldır sürdürdüğümüz bu projeyle 109 olan coğrafi işaretli ürünümüz 1828'e çıktı. 847 ürünümüz de tescil için sıra bekliyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızda 46 ürünümüz Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili aldı, 47 ürünümüz de gün sayıyor. Dolayısıyla Anadolu'nun binlerce yıllık el emeğinden, göz nurundan damıtılmış ürünlerini tekrar ekonomimize kazandırmak için çaba sarf ediyoruz."

Çandır, coğrafi işaretli ürünleri yerel kalkınmanın anahtarı olarak nitelendirdi. Coğrafi işaret alan ürünün hem tanınırlığının, hem katma değerinin arttığını, hem de yerinde istihdamın sağlandığını aktaran Çandır, bu ürünlerin üretiminde kadınların, gençlerin emeklerinin ön planda olduğunu ve bu şekilde şehre göçü de engellediklerini ifade etti.

Fuarda e-ticaret siteleri, süpermarketler, turizm sektöründeki firmaların da üreticilerle bir araya geldiğini kaydeden Çandır, ürünlerin dünya pazarında yer alabilmesi için işbirliği içinde olduklarını belirtti.

- "Gastronominin temelini coğrafi işaretli ürünler belirliyor"

Coğrafi işaretli ürünün öneminin halk tarafından da önemsendiğini ve daha iyi anlaşıldığını anlatan Çandır, "Dünyada 200 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürün piyasası var, özellikle gelir grubu yükselen insanlar daha sağlıklı ürüne ulaşmak için coğrafi işaretli ürünleri almayı, alırken de minimum yüzde 20-30 daha fark ödemeyi peşinen kabul ediyorlar. Dolayısıyla dünyadaki bu pastadan daha fazla pay almamız gerekiyor." diye konuştu.

Başkan Çandır, fuarın gastronomi turizmine de hizmet ettiğini kaydetti.

Gastronominin temelini coğrafi işaretli ürünlerin belirlediğini ifade eden Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü o yörede üretilmiş ürünler, o yörenin el emeğiyle, el becerisiyle bir yemeğe, bir ürüne dönüşüyor. Ve onların hikayeleriyle vazgeçilmez bir konu haline geliyor. Şu anda dünyaya da baktığımızda gastronomi turizmle ilgili de önemli bir seyahat var. Ve bu gastronomi turizmiyle gelenlerin normal turiste göre yüzde 50 daha fazla para harcadıklarını görüyoruz. Türkiye'nin çok değişik coğrafi bölgelerinde de biz bunları iyi tasarlayabilirsek dünyaya müthiş bir pazarlama şansımız var."

Fuara katılan 65 kadın kooperatifi bulunduğunu ve bu kooperatiflerin coğrafi işaretli ürünlerin etrafında örgütlendiğini anlatan Çandır, kadınların ürettikleriyle hem aile bütçesine hem de bölgelerine ekonomik katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA