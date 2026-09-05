Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ilde eş zamanlı sosyal medya operasyonu düzenlendi. Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, internet üzerinden para karşılığı müstehcen içerik sattığı öne sürülen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan şarkıcı Tuğba Ekinci ve beraberindeki 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında özel üyelik sistemleri kurdukları belirlendi. Bu VIP hesaplar üzerinden ücret karşılığında cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım yakalanarak emniyete götürüldü.

ADLİ SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince müstehcenlik suçundan tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan diğer şüphelilerden Muhammet Ekici'nin halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari durumdaki Pınar Gülser için arama çalışmaları sürüyor.

DİJİTAL İÇERİK SATIŞLARINDA HUKUKİ SINIR NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik suçunu düzenleyen maddeleri, dijital platformlardaki ücretli abonelik sistemlerini de doğrudan kapsıyor. Sosyal medya üzerinden kişisel hesaplar aracılığıyla dahi olsa cinsel içerikli materyallerin ticari amaçla dolaşıma sokulması adli yaptırımlara tabi tutuluyor. Emniyet birimleri siber devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal ağlardaki kapalı devre üyelik sistemlerini ve şüpheli finansal hareketleri açık kaynak araştırmalarıyla denetliyor.