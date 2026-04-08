Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında gösterilen eski futbolcu Serhat Akın, geçmiş kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SERHAT AKIN'IN BEŞİKTAŞ PİŞMANLIĞI

Süper Lig'e damga vuran golcü oyuncu, Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a transfer olmamasının kendisi adına en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti.

"VEFASIZ BİR CAMİADA BULUNMAZDIM''

2024 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından Fenerbahçe camiasından yeterli desteği göremediğini dile getiren Akın, bu süreç sonrası sarı-lacivertli kulüple olan bağının zayıfladığını ifade etti. Serhat Akın, sarı-lacivertli taraftarları vefasızlıkla suçlayarak ''Bir şeye çok pişmanım. Beşiktaş beni çok istiyordu. Bir hakkım olsa 19 yaşında Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a gitmek isterdim. En azından böyle vefasız bir camiada bulunmamış olurdum." ifadelerini kullandı.