Al Ittihad Jeddah - Neom SC maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 22:00'de oynanıyor. Mücadele King Abdullah Sports City Stadyumu'nde oynanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig 27. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor. Ligde Al Ittihad Jeddah 5. sırada, Neom SC ise 8. sırada yer alıyor.

AL ITTIHAD JEDDAH - NEOM SC MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Suudi Arabistan Pro Lig 27. Hafta mücadelesinin tarihi maraton fikstürünün belirlenmesiyle netlik kazandı.

AL ITTIHAD JEDDAH - NEOM SC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Cidde'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

AL ITTIHAD JEDDAH - NEOM SC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Maçın yayınlanacağı kanal henüz duyurulmadı. Resmi yayın bilgisi ilerleyen saatlerde netleşecek.

AL ITTIHAD JEDDAH VE NEOM SC FORM DURUMU

Al Ittihad Jeddah: Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Neom SC: Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet kaydetti.

Lig sıralamasında Al Ittihad Jeddah 45 puan, Neom SC ise 36 puanla mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Al Ittihad Jeddah cephesinde öne çıkan isimler: Abderrazak Hamdallah, Karim Benzema, Tarek Hamed. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Neom SC cephesinde dikkat çeken oyuncular: Mohammed Al-Sahlawi, Ali Al-Hassan, Mohammed Al-Khabrani. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

Al Ittihad Jeddah kanadında Ahmed Hegazi, Mohammed Al-Khabrani sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Neom SC tarafında ise Abdullah Al-Muwallad, Mohammed Al-Khabrani sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Son 5 karşılaşmada Al Ittihad Jeddah 3 galibiyet, Neom SC 1 galibiyet elde etti.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Al Ittihad Jeddah, Neom SC'yi ağırlayacağı bu maçta galibiyet hedefliyor. Ev sahibi takımın formu son maçlarda dalgalanırken, deplasman ekibi de son haftalarda istikrarsız sonuçlar aldı.

Tüm gözler artık sahaya çevrildi. Hakem düdüğüyle birlikte futbolseverler heyecanlı bir karşılaşma izlemek için hazırlanıyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Al Ittihad Jeddah - Neom SC maçının yayın detayları açıklandığında futbolseverler tercih ettikleri kanaldan ya da dijital platformdan karşılaşmayı izleyebilecek.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.