UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Alanya ve Antalya’daki futbolseverler “maç şifresiz mi, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Fransa temsilcisi PSG, İngiliz devi Liverpool’u sahasında ağırlıyor. Kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konu ise maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu.

PSG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris’te bulunan Parc des Princes Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Akşam saatlerinde ekran başına geçecek futbolseverler için bu mücadele, günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

PSG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak yayın şifreli platform üzerinden izlenebilecek.

Yani “PSG Liverpool maçı şifresiz canlı izleme linki” arayanlar için resmi olarak ücretsiz ve şifresiz bir yayın bulunmuyor.

ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Karşılaşma için Türkiye’de şifresiz yayın hakkı bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin ilgili platforma abone olması gerekiyor.

İnternette dolaşan “şifresiz canlı yayın linki” başlıklı paylaşımların ise büyük bölümü resmi olmayan ve riskli yayınlar içeriyor.

Birçok kişi “nasıl olsa bir link çıkar” diye son dakikaya bırakıyor ama… çoğu zaman ya donuyor ya da açılmıyor.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

PSG, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde sahaya çıkarken, Liverpool ise Arne Slot ile yeni döneminin en kritik Avrupa sınavlarından birine çıkıyor.

İspanyol hakem Jose Sanchez’in yöneteceği mücadelede iki takım da avantajlı skor için sahada olacak.

Özellikle Alanya’da kafelerde ve evlerde bu maç için hazırlık yapıldı. Akşam saatlerinde ekran başında ciddi bir yoğunluk bekleniyor.

Maçın gidişatı… erken gol olursa tamamen değişebilir.

Karşılaşma, UEFA organizasyonu kapsamında oynanıyor.