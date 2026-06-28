Edinilen ilk bilgilere göre olay, Damlataş Mağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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