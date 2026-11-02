Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Anadolu Ajansının 2 Kasım 2026 tarihinde aktardığı bilgilere göre anne A.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir çocuğun darbedildiğini gösterdiği belirtilen görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin ardından inceleme başlattı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, görüntülerdeki çocuğun 3 yaşında olduğu ve şüphelinin çocuğun annesi A.M. olduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M., ifadesinin alınması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

ANNE A.M. HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Anadolu Ajansının 2 Kasım Pazartesi günü saat 13.23'te yayımlanan haberine göre, adliyeye sevk edilen şüpheli anne A.M. hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Ancak soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamanın hukuki niteliğine ve tutuklama kararının ayrıntılı gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olayın hangi tarihte gerçekleştiği, görüntülerin kim tarafından kaydedildiği ve çocuğun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar da henüz açıklanmadı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI ALINDI MI?

Olayın ardından yanıt bekleyen konuların başında, şiddete maruz kaldığı öne sürülen çocuğun mevcut durumu ve hakkında herhangi bir koruyucu tedbir uygulanıp uygulanmadığı geliyor.

2 Kasım 2026 itibarıyla paylaşılan bilgilerde, çocuğun sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediğine veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınıp alınmadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Türkiye'de bu tür olaylarda uygulanabilecek koruma mekanizmaları ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında düzenleniyor.

ÇOCUK KORUMA KANUNU NE DİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, ihmal veya istismara maruz kalan çocukların korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler içeriyor.

Kanunun 5'inci maddesine göre korunma ihtiyacı bulunan çocuklar için danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirleri uygulanabiliyor.

Bakım tedbiri kapsamında, çocuğun bakımından sorumlu kişinin görevini yerine getiremediği durumlarda çocuğun uygun bir bakım kuruluşuna yerleştirilmesi veya koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması mümkün olabiliyor.

Sağlık tedbiri ise çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla gerekli tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasını kapsıyor.

Bu tedbirlerin uygulanabilmesi için ilgili makamların çocuğun durumunu değerlendirmesi ve mevzuatta öngörülen karar süreçlerinin işletilmesi gerekiyor. Ankara'daki olayda hangi tedbirlerin uygulandığı henüz bilinmiyor.

2026'DA ÇOCUKLARA YÖNELİK DANIŞMANLIK TEDBİRLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Çocukların korunmasına ilişkin mevzuatta 2026 yılında da düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 24 Nisan 2026 tarihli ve 33233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, korunma ihtiyacı bulunan çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının belirlenmesini, çocuk koruma risklerinin değerlendirilmesini ve bakımından sorumlu kişilerin ebeveynlik becerilerinin desteklenmesini amaçlıyor.

Düzenleme ayrıca danışmanlık hizmeti sunan kurumların görevlerini, uzmanların uygulayacağı mesleki çalışmaları ve değerlendirme süreçlerini belirliyor.

Bu çerçevede çocukların yalnızca fiziksel güvenliğinin değil, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin de korunması hedefleniyor.

ÇOCUĞA ŞİDDET ŞÜPHESİ NEREYE BİLDİRİLİR?

Çocuklara yönelik şiddet veya ihmal şüphesiyle karşılaşan vatandaşlar, acil müdahale gerektiren durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk kuvvetlerine ulaşabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ALO 183 Sosyal Destek Hattı da çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddet bildirimleri için başvurulabilecek kanallar arasında yer alıyor.

Alanya ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar da aynı başvuru mekanizmalarından yararlanabiliyor. Şiddet şüphesinin yetkili kurumlara bildirilmesi, çocuğun güvenliğinin değerlendirilmesi ve gerekli koruma tedbirlerinin başlatılması açısından önem taşıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayla ilgili adli süreç devam ederken, şüpheli anne hakkında verilen tutuklama kararı kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonraki aşamalarında ortaya çıkacak resmî açıklamalar, olayın hukuki boyutunu ve çocuk hakkında alınan tedbirleri netleştirecek.