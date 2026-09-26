Kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere "kamu yararına kullanılması" şartıyla bağışlanan taşınmazların akıbeti, Sayıştay denetimlerine takıldı. Hazırlanan son rapora göre, devralan kuruluşlar şartlı bağış kuralını ihlal ederek 26 taşınmazı sattı.

Raporda ayrıca dört gayrimenkulün tahsis amacı dışında değerlendirildiği tespit edildi. Asıl amacı meslek edindirme kursu ve gençlik merkezi olması planlanan alanlara idari binalar inşa edildiği kayıtlara geçti.

TAHSİS EDİLEN ALANLAR KOOPERATİFE KİRALANDI

Fen işleri hizmetleri ve sosyal tesis alanı olarak kullanılması şartıyla devredilen diğer iki taşınmazın ise bir kooperatife kiralandığı belirlendi. Sayıştay denetçileri, benzer usulsüzlüklerin geçmiş yıllarda da tekrarlandığına dikkat çekti.

ŞARTLI BAĞIŞLARDA DENETİM EKSİKLİĞİ

Hukuken belirli bir kamu hizmeti için yapılan şartlı bağışlar, devralan kurum tarafından başka bir idari veya ticari amaçla kullanılamıyor. Sayıştay, devir işlemlerinin ardından idarenin haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin ve periyodik kontrollerin aksatılmadan yapılması gerektiğini vurguladı.