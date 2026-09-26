FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinde yapılan son güncellemede, Fenerbahçe'ye 3 transfer dönemi için yasak getirildiği bildirildi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, sistemde yer alan bu yaptırımın mali bir dosyadan kaynaklandığı ifade ediliyor. Kulübün hangi oyuncu veya kulüple ilgili bir ihtilaf yaşadığı ve ödenmesi gereken tutarın ne kadar olduğu henüz netlik kazanmadı.

ÖDEME YAPILDIĞINDA YASAK KALKACAK

Kayıtlarda yer alan detaya göre, söz konusu ceza kalıcı bir yaptırım niteliği taşımıyor. Sarı-lacivertli kulüp, dosyaya konu olan borcu kapattığı anda transfer yasağı ortadan kalkacak. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FIFA YASAK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası futbol disiplin kuralları gereği FIFA, kulüplerin vadesi geçmiş borçları veya haksız sözleşme fesihleri durumunda otomatik olarak transfer yasağı mekanizmasını devreye sokuyor. Türk kulüplerinin sıklıkla karşılaştığı bu tür mali cezalar, ilgili ödemelerin FIFA hesaplarına geçmesiyle birlikte sistemden anında düşürülüyor.