Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği değişikliği ile iş hayatında karma çalışma (hibrit) modeli resmiyet kazandı. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilenleri ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, mesainin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının ise uzaktan yapılmasına olanak tanındı.

2021 yılında yürürlüğe giren uzaktan çalışma kurallarını tamamlayıcı nitelikteki bu adımla, çalışma düzenindeki uyuşmazlıkların azaltılması hedefleniyor. Düzenlemeden özel sektör çalışanları ile kamudaki işçi statüsündeki personeller yararlanabilecek. Devlet memurları ise bu uygulamanın kapsamı dışında bırakıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sisteme dahil olmak isteyen çalışanlar, uzaktan çalışma taleplerini işverene yazılı olarak iletecek. İşverenler bu talebi değerlendirerek en geç 30 gün içinde personele geri bildirim yapmak zorunda olacak. Fazla mesai uygulaması ise yalnızca işverenin yazılı talebi ve işçinin onayıyla yapılabilecek. Haftanın belirli günleri ofiste, kalan günleri uzaktan çalışacak kişilerin mesai dağılımları tarafların karşılıklı anlaşmasıyla netleşecek.

SÖZLEŞMELERDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER ZORUNLU?

Karma çalışma modeline geçen iş yerlerinde, mevcut iş sözleşmelerinin yeni yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmesi yasal bir zorunluluk haline geldi. İşçinin uzaktan ve iş yerinde çalışacağı gün ile saatlerin sözleşmede eksiksiz yer alması gerekiyor. Bu sözleşme güncellemelerinin yapılmaması halinde, ileride yaşanabilecek olası iş kazaları veya mesai anlaşmazlıklarında hem işçi hem de işverenin hukuki ve idari sorunlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.