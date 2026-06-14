Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden tespit edildi. Düzenleme, 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı resmi olarak yeniden belirlendi.

İDARİ BELİRSİZLİK GİDERİLDİ

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2'nci maddesi kapsamında alınan kararın ekinde sınır hattını gösteren kroki ve koordinatlar da yer aldı. Buna göre sınır; Karasu Nehri, Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli coğrafi noktalar esas alınarak çizildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte iki il arasındaki sınır hattına ilişkin uzun süredir devam eden idari belirsizliklerin giderildiği belirtildi.

HAKLAR KORUNACAK

Kararda ayrıca, sınır düzenlemesine rağmen tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı tutulacağı hükmüne de yer verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından yeni sınır hattı resmiyet kazanmış oldu.