14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran rakamlar açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından binlerce oyuncu kuponlarını kontrol etmeye başladı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi belirleyen numaralar 4, 17, 21, 22 ve 32 olurken, Şans Topu numarası ise 2 olarak belirlendi.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango Online tarafından duyurulan sonuçlara göre 14 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde çıkan sayılar şöyle sıralandı:

4 - 17 - 21 - 22 - 32 + 2

İlk havuzdan çekilen beş sayıya ek olarak ikinci havuzdan çıkan Şans Topu numarası 2 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Açıklanan sonuçlara göre çekilişte 5+1 bilen talihli çıkmadı. 5 bilen 10 kişi ise kişi başı 24 bin 950 lira ikramiye kazandı. 4+1 bilen 67 kişi 3 bin 724 lira, 4 bilen bin 51 kişi ise 296 lira ikramiye almaya hak kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda oyuncular ilk bölümde bulunan 34 sayı arasından 5 sayı, ikinci bölümde yer alan 14 sayı arasından ise 1 sayı seçiyor. Çekiliş sonucunda 5+1 bilenler büyük ikramiyenin sahibi olurken, diğer ikramiye kategorilerinde de doğru tahmin sayısına göre ödeme yapılıyor.

Kupon sahipleri çekiliş sonuçlarını ve ikramiye detaylarını Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.