Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 yayınında dile getirdiği kulis bilgilerine göre, Özgür Özel'in ekibi önünde üç farklı seçenek bulunuyor: CHP içinde siyasete devam etmek, yeni bir parti kurmak ya da mevcut bir siyasi parti çatısı altında yol almak. Burhan, bazı isimlerin "üçüncü yol" olarak tanımladığı yeni bir siyasi hareket seçeneğinin de masada olduğunu öne sürdü.

YENİ PARTİ İÇİN GENEL MERKEZ İDDİASI

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise yeni parti hazırlıkları kapsamında başkentte bir genel merkez binasının kiralandığı yönünde.

T24'te yer alan ve Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin kulis bilgilerine dayandırılan haberde, Çankaya'da yeni parti için genel merkez olarak kullanılabilecek bir binanın tutulduğu öne sürüldü. Aynı haberde, yeni oluşum için farklı parti isimlerinin de değerlendirildiği iddia edildi.

"ÜÇ PARTİLİ MODEL" İDDİASI

Sinan Burhan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, yeni siyasi hareketin yalnızca kurulacak bir partiyle sınırlı kalmayabileceği, mevcut iki siyasi partiyle birlikte hareket edilebileceği öne sürülüyor.

Burhan, bazı görüşmelerde kendisine aktarıldığını söylediği değerlendirmelerde, yeni oluşumun bir dönem DEM Parti'nin izlediği siyasi modele benzer şekilde ittifaklı bir yapı kurmayı hedeflediğinin konuşulduğunu ifade etti. Ancak bu iddialara ilişkin CHP yönetiminden veya Özgür Özel cephesinden doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu ana kadar Özgür Özel, CHP yönetimi veya adı geçen siyasi partiler tarafından yeni parti kurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu bilgiler, Ankara kulislerinde konuşulan iddialar ve gazetecilerin aktardığı değerlendirmelerden oluşuyor.

Bu nedenle yeni parti kurulacağı, genel merkez tutulduğu veya ittifak planlarının kesinleştiği yönündeki bilgiler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Konuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.