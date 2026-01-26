Türkiye genelinde siyasetin nabzı hızlanırken, Alanya’daki seçmenlerin de merakla takip ettiği son kamuoyu araştırmasında ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. ASAL Araştırma’nın Ocak 2026 raporu, siyasi partiler arasındaki rekabetten ziyade, seçmenin sandığa karşı tutumundaki keskin değişimi gözler önüne serdi. Ortaya çıkan tablo, siyaset koridorlarında yeni bir tartışma başlatacak nitelikte.

SESSİZ ÇOĞUNLUK ZİRVEYE YERLEŞTİ

Anketin en çarpıcı detayı, herhangi bir partiye oy vermeyeceğini söyleyen veya kararsız kalan kitledeki devasa artış oldu. Aralık ayında yüzde 27,4 olarak ölçülen bu kitle, Ocak ayında rekor bir sıçrama yaparak yüzde 33,4’e ulaştı. Bu oranla "kararsızlar bloğu", ham verilerde tüm siyasi partileri geride bırakarak fiilen Türkiye’nin en büyük grubu haline geldi. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 23,2, AK Parti ise yüzde 21,4 seviyesinde kalarak bu büyük kitlenin gölgesinde kaldı.

LİDERLİK YARIŞINDA SON RAKAMLAR

Kararsız oyların matematiksel olarak dağıtılmasının ardından oluşan tabloda ise sıralama değişmedi ancak oranlar güncellendi. CHP, bir önceki aya göre oyunu 1 puan artırarak yüzde 34,8 ile birinci parti konumunu perçinledi. AK Parti ise 0,8 puanlık bir artışla yüzde 32,1 seviyesine ulaştı. İki büyük parti arasındaki puan farkı, Aralık dönemindeki 2,5 puandan 2,7 puana yükseldi.

DİĞER PARTİLERİN KARNESİ

Siyasi arenanın diğer aktörlerinde ise düşüşler ve yerinde saymalar göze çarpıyor. DEM Parti yüzde 8,4 ile üçüncülüğünü korurken, MHP yüzde 7,0 bandında yer aldı. İYİ Parti yüzde 4,9 oy oranında kalırken, baraj altındaki partilerden Zafer Partisi yüzde 3,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,0 ve TİP yüzde 1,2 destek bulabildi. Dikkat çeken bir diğer veri ise Anahtar Parti’nin oyunu yüzde 2,0’dan yüzde 2,7’ye çıkarması oldu.

ARAŞTIRMANIN TEKNİK DETAYLARI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu araştırma, 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2.000 katılımcı ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmanın hata payı artı eksi yüzde 2,5 olarak belirtildi. Seçmen davranışındaki bu belirsizliğin önümüzdeki aylara nasıl yansıyacağı ise merak konusu.