Alanya’da da geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve TRT 1 ekranlarında 6 sezondur fırtınalar estiren Teşkilat dizisinde, perde arkasında yaşanan kriz ekrana yansıdı. Dizinin ünlü yapımcısı Timur Savcı’nın yasaklı madde testinin pozitif çıkması, medya kulislerine bomba gibi düştü. Ortaya çıkan bu skandalın ardından dizinin son bölümünde dikkat çeken bir "temizlik" operasyonu gerçekleştirildi.

RADİKAL KARAR: İSİMLER BUHAR OLDU

Tam 163 haftadır her bölümün açılışında yer alan yapımcılar Timur Savcı ve ortağı Burak Sağyaşar’ın isimleri ile yapım şirketi TimsBi’nin logosu, yeni bölüm jeneriğinde yer almadı. Savcı'nın geçtiğimiz günlerde şirket isminde değişikliğe gitmesiyle başlayan süreç, TRT ekranlarındaki varlığının silinmesiyle yeni bir boyut kazandı. Alınan bu ani karar, sektörde büyük yankı uyandırdı.

MALİ YAPI DA DEĞİŞTİ

Krizin etkileri sadece jenerik değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin kamera arkasındaki işleyişte de rotaya müdahale edildi. Teşkilat ekibinin faturalandırma işlemlerinin artık TimsBi yerine "Double Click" adı verilen yeni bir şirket üzerinden yapılacağı öğrenildi.

DİĞER YAPIMLARDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

TRT cephesinde bu sert önlemler devreye girerken, gözler aynı yapım şirketinin diğer projelerine çevrildi. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Eşref Rüya' dizisinde şimdilik benzer bir değişikliğe gidilmediği, jenerik ve yapımcı isimlerinin korunduğu görüldü. Alanyalı dizi tutkunlarının da yakından takip ettiği süreçte, krizin diğer yapımlara sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.