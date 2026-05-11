Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında ülke genelinde geniş çaplı bir operasyona imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden duyurduğu gelişmeye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını da kapsayan soruşturmada devasa bir mali hareketlilik gün yüzüne çıkarıldı. İlgili kurumların incelemeleri sonucunda tam 8,7 milyar TL tutarında suç geliri tespit edildi. Bakan Gürlek, gençleri hedef alan bu yasa dışı ağın tamamen darmadağın edildiğini ve sorumlular hakkındaki adli işlemlerin titizlikle sürdüğünü bildirdi.

KURUMLAR ARASI ORTAK MÜCADELE

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasında kurumlar arası eş güdümün önemine dikkat çekildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen süreçte, Türkiye'nin ekonomisine zarar veren hiçbir yapıya izin verilmeyeceği vurgulandı. Adalet Bakanı, suç odaklarına karşı yürütülen bu kararlı mücadelenin en büyük dayanağının devlet kurumlarının ortak iradesi olduğunu ifade etti.

ALANYA GİBİ İLÇELERDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Genç nüfusun yoğun olduğu ve ekonomik hareketliliğin yüksek seyrettiği Alanya gibi bölgelerde, yasa dışı bahis ağlarına vurulan bu tür ulusal çaplı darbeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle turizm gelirlerinin ve yerel ekonominin kayıt dışı finansal faaliyetlerden korunması adına, 33 ili kapsayan bu geniş çaplı operasyonun muhtemel etkileri yerel düzeyde de önem taşıyor. Ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik adli ve idari adımların önümüzdeki günlerde farklı illerde de devam etmesi bekleniyor.