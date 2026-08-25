Kemer'de Hazine'ye ait 80 taşınmazın usulsüz işlemlerle belirli kişilere devredilerek kamunun 10 milyar TL zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyon bu sabah gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, usulsüzlüklerin münferit bir idari hata olmadığı ve Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin koordinasyonunda örgütsel bir yapı içinde yürütüldüğü öne sürüldü. MASAK raporları, tapu hareketleri ve teknik takip verilerinin incelenmesiyle, kamu görevlileri ile sivil yararlanıcılar arasında sürekli bir para ve taşınmaz trafiği saptandı. Sivil ayağın, taşınmazları devralacak uygun kişileri belirleyip haksız menfaati kendi çevrelerinde tuttuğu aktarıldı.

DİNLEMEYE TAKILAN 'EMANET' VE 'AYARLAMA' DİYALOGLARI

Elde edilen telefon dinlemelerinde şüphelilerin, tarımsal indirimli satış işlemlerini fiili kullanım tespiti yapmadan sadece beyana dayanarak gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli H.Y.'nin "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana" talebine, Gökhan K.'nin "Ayarlarım. Bir şey denk gelirse alırız sana" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti.

Ayrıca görüşmelerde, Milli Emlak personeli Yunus F.'nin Ovacık'ta 700 metrekarelik bir araziyi 15 bin TL'ye edindiği örneğinin konuşulduğu ve rüşvet çarkının "emanet" şifresiyle yürütüldüğü iddia edildi. Şüpheliler Savaş Y. ve Asuman Y. arasındaki görüşmelerde geçen "Getirmiş mi emaneti, getirdiyse geleyim" ifadeleri de dosyada yer aldı.

OPERASYONUN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Soruşturmaya konu olan 80 Hazine taşınmazının toplam ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesine ulaşması, Hazine arazilerinin satış şartları ihlal edilerek el değiştiren mülklerin ortalama değerinin ne denli yüksek olduğunu ve kamu zararının ulaştığı devasa boyutu gözler önüne seriyor.

Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri başta olmak üzere Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'i kapsayan 21 ayrı adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da bulunduğu 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.