Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, bugün kulüp binasında bir araya gelerek teknik direktör adaylarını ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

Toplantıda birçok isim üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı.

SERGIO CONCEIÇAO'YA RESMİ TEKLİF

Yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından 51 yaşındaki Portekizli teknik adama sözleşme teklifi sunuldu.

Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao'yu görüşmeleri ilerletmek amacıyla İstanbul'a davet etti.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayarak teknik direktör konusunu kısa sürede netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

SÖZLEŞME SÜRESİNDE ANLAŞMAZLIK

İki taraf arasındaki görüşmelerde sözleşme süresi önemli bir başlık olarak öne çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Sergio Conceiçao'ya 1,5 yıllık sözleşme önerdiği, Portekizli teknik adamın ise 2,5 yıllık anlaşma talep ettiği ifade edildi.

Tarafların sözleşme süresi konusunda henüz ortak noktada buluşamadığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör arayışında Sergio Conceiçao'yu ön plana çıkarması, sarı-lacivertli camiada dikkatleri Portekizli çalıştırıcıya çevirdi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli teknik adamın İstanbul'a gelerek yönetimle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ancak taraflar arasında henüz kesin anlaşma sağlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı, devam eden görüşmelerin ardından netlik kazanacak.