Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Kültür Festivali, 29 Ağustos Cumartesi günü Dokumapark'ta başlıyor. Sekiz gün sürecek etkinlik dizisi, 5 Eylül'e kadar konserlerden çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazede Antalyalılara hizmet verecek.

Kepez Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, 29 Ağustos saat 21.00'de Dokumapark Arka Otopark Alanı'nda Eypio konseriyle yapılacak. Etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dokumapark Etkinlik Alanı'nda devam edecek. Bu kapsamda saat 20.30'da Kepez Belediyesi Engelli Mehteran Takımı sahne alırken, ardından sinema ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

KONSERLER VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Festival programına göre, 31 Ağustos'ta O Ses Türkiye Yıldızlar Geçidi, 1 Eylül'de ise Kepez Belediyesi Gençlik ve Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluşacak. Organizasyonda çocuklar için de özel alanlar oluşturuldu. Her gün 19.30 ile 20.30 saatleri arasında atölye çalışmaları, yüz boyama ve balon etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca 2 Eylül'de bilim şovu, 3 Eylül'de ise Mimar Sinan Akademi Gençlik Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ve dans gösterileri yapılacak.

FESTİVAL KİMLERE HİTAP EDİYOR?

Sekiz güne yayılan program, hem Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak isteyen yetişkinlere hem de okul öncesi moral depolamak isteyen çocuklara yönelik erişilebilir bir sosyal alternatif sunuyor. Özellikle Türk Dünyası Ülke ve Toplum Dernekleri Dayanışma Etkinliği'nin yer aldığı 4 Eylül programı ile Kepez Kent Orkestrası konseri, kültürel çeşitliliği yansıtması açısından dikkat çekiyor.

Etkinliklerin kapanışı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Musa Eroğlu Yediveren Orkestrası'nın sahne almasıyla son bulacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu festival heyecanıyla birleştirdiklerini belirterek tüm vatandaşları Dokumapark'taki organizasyona davet etti.