YENİ Parti Alanya İlçe Örgütü, kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. İlçe örgütü tarafından yapılan açıklamada, kuruluş sürecinde toplam 1.799 kurucu üyenin kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve üye listelerinin kontrol edilmek üzere askıya çıkarıldığı bildirildi. Sürecin ardından teşkilatın yönetim yapısının belirlenmesine yönelik seçim takvimi işletilecek.

KURUCU ÜYE LİSTELERİ İNCELEMEYE AÇILDI

Hazırlanan kurucu üye listeleri YENİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı binasında askıya çıkarıldı. Üyelerin listelerde kendi isimlerini ve üyelik bilgilerini kontrol edebileceği belirtilirken, kayıtlarla ilgili herhangi bir eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi durumunda itiraz sürecinin işletilebileceği kaydedildi. İlçe örgütünün duyurusuna göre itirazlar için son tarih 1 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi.

12 EYLÜL'DE ÜYELER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Askı ve itiraz sürecinin ardından gözler 12 Eylül'de yapılacak İlçe Başkanlığı ön seçimine çevrilecek. Daha önce açıklanan parti takviminde de ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül'de başlaması öngörülmüş, Alanya teşkilatı bu doğrultuda seçim hazırlıklarına başlamıştı. Ön seçim modeliyle parti üyelerinin ilçe yönetiminin şekillenmesinde doğrudan söz sahibi olması hedefleniyor.

ÖN SEÇİMİN ARDINDAN KONGRE SÜRECİ VAR

Alanya'daki süreç yalnızca 12 Eylül'deki ön seçimle sınırlı kalmayacak. Parti tarafından daha önce kamuoyuna açıklanan takvime göre ilçe kongrelerinin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece ön seçimle ortaya çıkan üye iradesinin ardından kongre aşamasına geçilerek teşkilatlanma sürecinin kurumsal yapısının tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki takvimde ise ilçe süreçlerinin ardından il teşkilatlarına yönelik seçim ve kongre aşamalarının yürütülmesi öngörülüyor.

ASKI SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?

Siyasi partilerde üyelik veya seçmen listelerinin seçim öncesinde incelemeye açılması, seçimde söz sahibi olacak kişilerin bilgilerinin kontrol edilmesine imkân tanıyan önemli bir hazırlık aşaması olarak uygulanıyor. Bu dönemde üyelerin isim, üyelik ve diğer kayıt bilgilerini kontrol etmesi; olası eksikliklerin seçimden önce giderilebilmesi açısından önem taşıyor. Askı süresinin tamamlanmasının ardından yapılan itirazların değerlendirilmesiyle seçim sürecinde kullanılacak listenin kesinleşmesi amaçlanıyor.

DOĞRUDAN ÜYE KATILIMI ÖNE ÇIKIYOR

YENİ Parti'nin açıkladığı teşkilatlanma modelinde üyelerin parti içi karar mekanizmalarına doğrudan katılımı öne çıkıyor. Daha önce kamuoyuyla paylaşılan kongre takviminde de ilçe ve il başkanlıklarının belirlenmesinde üyelerin sandığa gitmesine dayanan bir sistem üzerinde durulmuştu. Bu model, geleneksel delege ağırlıklı yöntemlerden farklı olarak parti tabanının yönetici tercihini doğrudan ortaya koymasını amaçlıyor.

ALANYA'DA TEŞKİLATLANMA KISA SÜREDE HIZLANDI

YENİ Parti'nin Alanya'daki örgütlenme çalışmaları kurucu ilçe yönetiminin oluşturulmasının ardından hız kazandı. Ağustos ayının ilk bölümünde kurucu yönetimin göreve başlamasıyla üyelik çalışmalarına ağırlık verilirken, teşkilat ilk haftasında yüzlerce üyeye ulaştığını açıklamıştı. Son açıklamayla birlikte kuruluş sürecindeki kurucu üye sayısının 1.799'a ulaşması, örgütlenmenin seçim ve kongre aşamasına taşındığını gösterdi.

YEREL SİYASETTE ÖRGÜTLENME SÜRECİ YAKINDAN İZLENECEK

Turizm, tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinin yoğun olduğu Alanya'da siyasi partilerin ilçe örgütleri, farklı ekonomik ve toplumsal kesimlerle doğrudan temas kurulmasında önemli rol üstleniyor. Mahallelerden meslek gruplarına kadar geniş bir seçmen kitlesinin bulunduğu ilçede YENİ Parti'nin yeni örgütlenme modeli ve üye katılımına dayalı seçim sürecinin nasıl sonuçlanacağı da yerel siyaset açısından yakından takip edilecek. İlk aşamada ise kurucu üyelerin 1 Eylül saat 18.00'e kadar askıdaki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor.